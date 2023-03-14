Нашёлся покупатель на Белгород-Днестровский морской торговый порт

13 марта Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провёл аукцион по продаже единого имущественного комплекса госпредприятия (ЕИК ГП) «Белгород-Днестровский морской торговый порт».

Об этом в Facebook сообщил глава подразделения ФГИУ в Одесской области Александр Славский.

«220 млн 100 грн – самое высокое предложение за ЕИК ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», плюс НДС, плюс погашение долгов… У нас есть семь рабочих дней на проверку победителя аукциона (не связан ли он с РФ и не присутствует ли в санкционных списках). Далее – подписание протокола торгов, оплата и только потом подписание договора купли-продажи, что может занять ещё два-три месяца», – написал он.

Представитель Фонда госимущества отметил, что порт имеет три локации (основные мощности в Белгород-Днестровском на берегу лимана, портопункт с выходом к морю и базу отдыха в Затоке) и в настоящее время работает только как «сухой порт».

«Порт остаётся убыточным. По состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель. Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизация техники, строительство современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубление», – объяснил Славский.

Он также показал результаты торгов. Победителем стало ООО «Укрдонинвест». 220 млн грн за лот предлагало ПАО «Мостобуд УА», 97 млн грн – ООО «Порт Аккерман». Стартовая цена лота на аукционе была 93,8 млн грн.

Порт был выставлен на продажу повторно. Первые торги были назначены на 3 марта, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая цена была 187,6 млн грн.

Для справки. ООО «Укрдонинвест» принадлежит 50-летнему бизнесмену в сфере добычи угля и газа Виталию Кропачёву. В 2019 году он впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом «Новое Время». С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

Как сообщала Одесса News, в январе ФГИУ провёл первый за время независимости Украины аукцион по продаже порта: Усть-Дунайский порт был продан за 200 млн грн. В ходе торгов на площадке Prozorro его цена увеличилась в три раза.

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