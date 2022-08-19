Зеленский подписал закон о моратории на повышение тарифов на газ и тепло

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепловую энергию для населения.

Об этом говорится в карточке к законопроекту №7427 «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время военного положения и последующего восстановления», опубликованной на сайте Верховной Рады.

29 июля Рада приняла закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на протяжении действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как оно будет прекращено или отменено.

3 августа его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, 18 августа закон был «возвращён с подписью от президента», отмечается в карточке к документу.

Как сообщала Одесса News, поставщик последней надежды – газоснабжающая компания (ГК) «Нафтогаз України» проинформировала 17 августа, что цена на газ для населения не изменится до конца отопительного сезона.

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения. Его возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали «самым тяжёлым в истории».

Ещё в конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 31 мая правительство утвердило цену, по которой газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» будет реализовывать газ производителям тепловой энергии – 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. м³.

Украина имеет в хранилищах 12,6 млрд м³ газа из необходимых 19 млрд м³ для прохождения следующего отопительного сезона, отмечал 17 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

