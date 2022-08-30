В Одесской области задержан вероятный пособник врага

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к сотрудничеству с российскими захватчиками — осуществлял видеосъёмку и передавал россиянам места дислокации украинских воинских подразделений.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

«На Одесчине нацгвардейцы обнаружили поклонников «русского мира»: в одном из районов оперативного реагирования бойцы НГУ обнаружили мужчин, которые пытались пересечь блокпост на автомобиле марки «Range Rover» и осуществляли запрещённую видеосъёмку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке документов и телефона водителя обнаружено немало российских Telegram-каналов и фотографий с местами дислокаций украинских защитников. Вразумительное объяснение содержания своего телефона мужчина предоставить не смог.

Задержанный на месте происшествия был передан сотрудникам СБУ.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года правоохранители разоблачили активные противоправные действия 69-летнего жителя города Белгород-Днестровский против своего государства в заблокированной в Украине российской социальной сети «Одноклассники».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod