По состоянию на 27 февраля Украину поддержали 84 государства и 13 международных организаций.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

«Украинцы, вы герои этого мира! Мы продолжим вам помогать». Это слова одного из министров иностранных дел стран Семёрки, и с этими словами согласились все министры — Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Япония», — отмечается со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

«Ради помощи Украине в ряде стран принимаются решения, которые пять дней назад были невозможными, меняют собственные законы, чтобы ускорять принятие решений в интересах Украины, весь мир следит за нашей борьбой и болеет за нас», — отметил глава украинской дипломатии.

Евросоюз закрыл небо для самолётов РФ из-за её полномасштабной агрессии против Украины.

Украина официально направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.

Как сообщала Одесса News, по словам Президента США, Россия будет выброшена на задворки истории, а президент РФ Владимир Путин станет изгоем для международного сообщества после развязывания новой вооружённой агрессии против мирной Украины.

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