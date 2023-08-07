В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Сергеев, светлая ему память

В зоне боевых действий на Донецком направлении погиб стрелок-снайпер из Одесской области Сергей Сергеев.

Об этом сообщил в Facеbook городской глава Килии Вячеслав Чернявский.

Жизнь 44-летнего защитника Украины оборвалась вблизи населённого пункта Константиновка Донецкой области. «Не может не болеть открытая рана у всей общины, потому что погибают лучшие, молодые парни… Больно говорить об этом… Чтим память Героя, который ценой собственной жизни боролся за будущее для нас!» – написал мэр.

Как сообщала Одесса News, 14 июня 2023 года от несовместимых с жизнью ранений, полученных в Бахмуте, погиб 22-летний житель города Белгород-Днестровский Одесской области Валерий Корпусов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook.

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