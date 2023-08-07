За 530 дней войны враг потерял четверть миллиона своих военнослужащих

Общие боевые потери противника с 24февраля 2022 по 07 августа 2023 годов ориентировочно составили около 250240 (+540 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что, кроме людских потерь, враг за это время лишился: танков ‒ 4244 (+7) ед., боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8) ед., артиллерийских систем – 4977 (+12) ед., РСЗО – 709 (+4) ед., средств ПВО ‒ 467 (+1) ед., самолётов – 315 ед., вертолётов – 311 ед., БпЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28), крылатых ракет ‒ 1377 (+18), кораблей/катеров ‒ 18 ед., автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10) ед., специальной техники ‒ 735 (+1).

Данные уточняются, подчеркнул Генштаб.

Как сообщала Одесса News, с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 13 крылатых ракет «Калибр»; 17 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Инфографика: Генштаб ВСУ/Facebook

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