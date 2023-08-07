С 8 августа в Одессе внесены изменения в схему движения городского транспорта

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской в Одессе с 8 августа внесены изменения в график движения маршрутов №№5, 28.

Об этом сообщает в Facebook КП «Одессгорэлектротранспорт».

Маршрут №5:

Первая отправка от автовокзала – в 7:12 час.

Последнее отправление от автовокзала – в 20:57 час.

Последнее отправление от Аркадии до Автовокзала – в 20:15.

Маршрут №28:

Первая отправка от улицы Пастера – в 6:34.

Последнее отправление от улицы Пастера – в 21:06.

Последнее отправление от парка Шевченко до улицы Пастера – в 20:34.

Как сообщала Одесса News, в связи с временным запретом движения автотранспорта и общественного транспорта на перекрёстке улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской в Одессе Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета с 4 августа по 20 октября 2023 года (или до завершения работ) внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта, в частности, автобусных маршрутов №№ 115, 171, 214, 240, 250.

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