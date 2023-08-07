Футболисты «Черноморца» проиграли Ковалёвке в 34-градусную жару

Продолжается второй тур чемпионата Украины по футболу. 6 августа футболисты «Черноморца» на чужом поле проиграли 2:0 «Колосу» Ковалёвки.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Черноморец» на своём официальном сайте.

Первый тайм прошёл без голов. Почин сделали хозяева поля во втором тайме.

«Наша команда захватила инициативу и на 52-й минуте должна была забивать гол. К сожалению, классный удар Бойчука, совершивший блестящий проход, сумел отразить голкипер «Колоса». Также успешно справился Фесюн с мячом, неудачно посланным Шпорном с вратарской на 75-й минуте. А в ответной атаке хозяева открыли счёт: подачей Золотова воспользовался Велетень, который с четырёх метров поразил угол ворот — 0:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что на 88-й минуте «Колос» реализовал «стандарт»: после подачи штрафной Милько сбросил мяч на Цурикова, который с линии вратарской установил окончательный результат встречи – 0:2.

В третьем туре в субботу, 12 августа, одесситы дома сыграют против «Оболони».

Как сообщала Одесса News, 30 июля футболисты «Черноморца» на чужом поле одолели «ЛНЗ Черкассы» – 2:0.

Фото — ФК «Колос»

Видео: chornomorets.football

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