В Одесской области собирают первые урожаи арбузов

В Одесской области начали собирать урожай арбузов.

Об этом в Теlegram сообщил глава Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

«Наконец-то дождались! Теперь уже не арбузики, а настоящие крупные сочные Одесские АРБУЗЫ. Собрали сегодня урожай на одном из фермерских хозяйств Одесщины», — говорится в сообщении.

Олег Кипер отметил, что в этом году одесские аграрии выделили под бахчевые вдвое больше обычного — 3200 га земли. Поэтому арбузов хватит на всех.

Глава ООГА выразил уверенность, что одесский арбуз будет достойным младшим братом легендарного херсонского.

Как сообщала Одесса News, украинские производители начали отгрузку первых крупных арбузных партий из местных хозяйств.

Фото: Олег Кипер/Теlegram

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