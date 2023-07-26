В Украине стартовал сезон арбузов

На этой неделе украинские производители начали отгрузку первых крупных арбузных партий из местных хозяйств.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что реализация бахчевых в этом году началась минимум на неделю раньше, чем в прошлом. При этом поставки первых арбузных партий из местных хозяйств ведутся по более высоким ценам, чем год назад.

Так, по состоянию на 25 июля арбузы предлагаются к продаже в пределах 18-27 грн/кг ($0,49-0,74/кг), что в среднем на 59% дороже, чем первые партии этих бахчевых в прошлом году.

По словам ключевых игроков рынка, более высокие цены на местные арбузы текущего года обусловлены, прежде всего, отсутствием поставок этой продукции из Херсонской области, которая, по сути, является лидером по выращиванию арбузов.

Ожидается, что более массовая продажа арбузов начнётся в начале августа. Украинские бахчеводы не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время в результате увеличения предложения на рынке этой продукции из местных хозяйств.

По данным Херсонской областной военной администрации, в 2023 году на деоккупированной части Херсона планируют собрать 6 тыс. т арбузов и дынь — это около 3,75% от того, что собирали в области до оккупации. До полномасштабного вторжения Херсонщина выращивала 35-40% всего объёма бахчевых культур Украины.

Как сообщала Одесса News, 25 июня 2023 года в автомобильной катастрофе погиб известный украинский фермер, выращивавший квадратные арбузы, владелец ООО «Дунайский аграрий» Роман Дяжук.

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