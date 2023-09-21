575-й день войны: враг безуспешно пытается вытеснить бойцов ВСУ с занимаемых позиций

Начались 575-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населённых пунктов, терроризируя мирных жителей, пытаются вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 21 сентября.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вёл безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Работиного Запорожской области. Оккупанты нсут значительные потери.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что общие боевые потери противника со 2 февраля 2022 по 19 сентября 2023 годов ориентировочно составили около 274,5 тысяч ликвидированных военных.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец 41-й отдельной механизированной бригады

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy