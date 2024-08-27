Что, где и сколько сбила украинская ПВО ночью 27 августа

В ночь на 27 августа радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождалось 91 средство воздушного нападения противника.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными БпЛА:

3 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» (с самолётов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ);

баллистической ракетой «Искандер-М» (из Крыма);

крылатой ракетой «Искандер-К» (из Воронежской области РФ);

5 крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ);

81 ударным БпЛА типа «Shahed» (из Ейска и Курской области).

По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито 5 крылатых ракет Х-101, 60 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136». Десять вражеских беспилотников локационно утрачены (вероятно, упали) на территории Украины, один пересёк границу с Беларусью, ещё около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ривненской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

В результате ночной массированной атаки РФ 27 августа в Украине погибли четыре человека, ещё 16 пострадали. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Одесса News информировала, что во время вражеской атаки 26 августа ВС ВСУ обнаружили 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

Инфографика: ВС ВСУ

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