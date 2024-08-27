В США начался Открытый теннисный турнир с участием одесситок

26 августа в Нью-Йорке (США) начался теннисный турнир US Open, в котором принимают участие одесситки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и проживающая в Одессе уроженка Николаева Екатерина Байндль (Козлова).

Как сообщает издание XSPORT, в первом круге турнира Элина Свитолина (WTA 28) выиграла у аргентинки Марии Лурдес Карле (WTA 83) со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Матч длился 140 минут, в течение которых Свитолина не подавала эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала семь из четырнадцати брейк-пойнтов.

Отмечается, что к одесситке несколько раз выходил на корт физиотерапевт, но Элина смогла доиграть матч.

Во втором круге Свитолина сыграет с киевлянкой Ангелиной Калининой.

В первом круге US Open Даяна Ястремская (WTA 34) встретилась с немкой Нимайер. Матч завершился поражением Даяны со счётом 4:6, 7:6, 4:6. Матч длился 190 минут, в течение которых Ястремская подала шесть эйсов против семи у соперницы. При этом Даяна допустила девять двойных ошибок, тогда как у Нимайер их было тринадцать. Также Ястремская реализовала три из шестнадцати брейк-пойнтов против пяти из пятнадцати у соперницы.

Екатерина Байндль сыграет в парном разряде.

Одесса News информировала, что 19 августа в американском городе Цинциннати завершился теннисный турнир, в котором неудачно выступили обе одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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