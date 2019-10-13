Эсминец ВВС США Porter вошёл в Чёрное море

Вечером 12 октября в Чёрное море вошёл американский эсминец DDG78 USS Porter, вооружённый управляемым ракетным оружием.
Об этом сообщил в субботу, 12 октября, 6-й оперативный флот ВМС США.
#USSPorter began its northbound transit into the Black Sea. #freedomofnavigation https://t.co/DD1Bg16aUP pic.twitter.com/qEXSFbzghC
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 12, 2019
«Это плановый поход и седьмой визит в Чёрное море нашего эсминца в этом году, который демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнёров на Чёрном море», — говорится в сообщении.
Одесса News уже сообщала о прошлогоднем визите «Портера» в Одессу.
Кстати. На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, которые в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами «Томагавк».
По сообщению российского «Интерфакса», корабли Черноморского флота РФ — фрегат «Адмирал Эссен» и ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» взяли на сопровождение американский эсминец.