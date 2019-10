Эсминец ВВС США Porter вошёл в Чёрное море

Вечером 12 октября в Чёрное море вошёл американский эсминец DDG78 USS Porter, вооружённый управляемым ракетным оружием.

Об этом сообщил в субботу, 12 октября, 6-й оперативный флот ВМС США.

#USSPorter began its northbound transit into the Black Sea. #freedomofnavigation https://t.co/DD1Bg16aUP pic.twitter.com/qEXSFbzghC

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 12, 2019