Эсминец ВВС США Porter вошёл в Чёрное море

Вечером 12 октября в Чёрное море вошёл американский эсминец DDG78 USS Porter, вооружённый управляемым ракетным оружием.

Об этом сообщил в субботу, 12 октября, 6-й оперативный флот ВМС США.

«Это плановый поход и седьмой визит в Чёрное море нашего эсминца в этом году, который демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнёров на Чёрном море», — говорится в сообщении.

Одесса News уже сообщала о прошлогоднем визите «Портера» в Одессу.

Кстати. На борту эсминца 90 ракетных пусковых установок, которые в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами «Томагавк».

По сообщению российского «Интерфакса», корабли Черноморского флота РФ — фрегат «Адмирал Эссен» и ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» взяли на сопровождение американский эсминец.