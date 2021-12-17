Ломаченко отстранили от бокса

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение отстранить от бокса на неопределённый срок боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко.

Информация об этом появилась на сайте XSPORT.

Причины такого решения пока неизвестны.

Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении ганца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря.

Кстати, отстранение боксёра после боя — обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксёра.

Отмечается, что на карьере боксёров это никак не скажется.

Как сообщала Одесса News, бой Ломаченко-Комми прошёл на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Ломаченко уверенно победил единогласным решением судей — 117:110, 119:108, 119:108.

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