Ломаченко выиграл у Комми: как это происходило

Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей у Ричарда Комми: 117:110, 119:108, 119:108.

Как происходил поединок, сообщает XSPORT.

1 раунд. Комми начал бой активнее, работая джебом. Ломаченко же долго пытался найти дистанцию и закружить оппонента. В концовке Ричард отметился несколькими хорошими атаками в голову и корпус украинца, но Василий также не оказался в долгу.

2 раунд. Сразу видно, что Комми не собирается бояться украинца и постоянно старается атаковать. Ломаченко в ответ начал жёстко попадать по сопернику, в голову и корпус. Создаётся впечатление, что украинец хорошо вкладывается в удары. В концовке Василий потряс ганца левым боковым.

3 раунд. Комми пошёл вперёд, но его удары в основном попадают в блок и корпус украинца. Василий всегда отдавал оппоненту в два раза большим количеством попаданий. В концовке Лома потряс оппонента, хоть и пропустил в разменах несколько боковых.

4 раунд. Интересно, что Комми в отличие от многих других оппонентов украинца много попадает. Да, Василий чаще доносит удар к цели, но это бокс и всё решить может лишь один удар. В концовке Лома взял перерыв, дав поработать сопернику джебом.

5 раунд. Немного успокоился поединок в начале. Вероятно, украинец хочет забрать концовку раунда. И на последней минуте Ломаченко снова увеличил количество попаданий по Комми, которому всё сложнее достать Василия навстречу.

6 раунд. Ломаченко активно пошёл на соперника с многосерийными комбинациями. У Комми же получаются только удары в блок. За полминуты к завершению раунда Василий подключил апперкот, после которого голова Ричарда подскочила, хоть и потрясённым он не выглядел.

Down goes Commey 😳 The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

7 раунд. Ломаченко начал активно трёхминутку и в конце первой минуты Василий левым хуком отправил Ричарда в нокдаун. Комми поднялся, но вскоре после пропущенного панча снова его нога подкосилась и он повис на канатах. Украинец не стал добивать и это очень странно. Затем ёЛома начал осыпать ганца градом ударов у канатов, пока не прозвучал гонг.

8 раунд. После активного прошлого раунда в этом украинец не спешил и старался обыгрывать и разбирать оппонента. За три минуты отдохнули оба боксёра.

9 раунд. Комми начал трёхминутку с отличных атак, в которых украинец пропустил. Затем Василий снова вернул высоко свой блок и начал выцеливать оппонента. В концовке Ломаченко разразился хорошей атакой, где всё пришло в голову ганца.

10 раунд. Ломаченко пошёл вперёд и продолжил разбивать соперника точными попаданиями. Комми в ответ выбрасывал удары и попадал по корпусу, а вот в голову никак не мог попасть из-за выставленного блока.

11 раунд. Оба боксёра идут вперёд. Иногда они меняются ролями, но украинец намного точнее. В концовке Комми забрал последние 5 секунд, благодаря точной атаке в голову. При этом, раунд снова за активным и точным украинцем.

12 раунд. Ломаченко пошёл в атаку и раз за разом достаёт оппонента ударами в голову и корпус. Комми пытается выжить и клинчует украинца.

Как сообщала Одесса News, Ломаченко в июне вернулся на ринг после поражения от Теофимо Лопеса и выиграл техническим нокаутом у Масаеши Накатани. Комми в 2021-м провёл бой против Джексона Маринза, выиграв его нокаутом в 6-м раунде.

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