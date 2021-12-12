14-летний одессит Артём Галис покорил судей и зрителей телешоу

Ярким, запоминающимся голосом и скромностью покорил сердца зрителей и членов жюри телешоу «Україна має талант» на канале СТБ 14-летний одессит Артём Галис.

Одесситы хорошо знают Артёма, который в прошлом году на конкурсе «Одесса встречает друзей» за исполнение песни «Show must go on» выиграл Гран При.

Но на такую большую сцену Артём вышел впервые.

Артём исполнил номер из рок-оперы «Моцарт».

«Надо не облажаться», — дал себе установку перед выступлением одессит и выполнил её: все четверо судей сказали Артёму «да».

Одесса News сообщала об участии одесских исполнителей в телепроекте «Голос страны» на телеканале «1+1».

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