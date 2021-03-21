МастерШеф.Профессионалы: Одессит хотел приготовить голубя, а пожарил перепёлку

20 марта 15 профи отправились в очередное путешествие на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3.

Как передаёт наш корреспондент, внимательно наблюдавший за происходящим на кухне, в этом путешествии принимают участие 3 представителя Одесской области: Лидия Корниенко, повар контактного «Нипер Бара» в Одессе, Лилия Стоянова, шеф-повар одесского ресторана «Коллаборация» и шеф-повар Руслан Яковлев.

В первом конкурсе задача участников состояла в том, чтобы одной части команды приготовить блюда, традиционные для стран, которые выбрал Эктор Хименес-Браво (Канада, Марокко, Испания, Франция, Бельгия, Голландия, Германия, Польша и Украина), а другой части, которая не видела происходящее на кухне, — угадать, из каких стран приготовленные кулинарные яства, чтобы спасти команду от битвы чёрных.

Меньше всех в этом преуспела наша землячка Лилия, которой пришлось одеть чёрный фартук.



Попал на битву «чернофартушечников» в очередной раз и Руслан.

Член жюри Ольга Мартыновская представила участникам 7 карточек. На каждой была изображена определённая буква алфавита. Лилия получила букву «С», Руслан ― «Г». Именно блюда, названия которых начинаются на эту букву, и надо было приготовить нашим землякам и ещё 4 участникам в чёрных фартуках.

На столах у шефов были одинаковые стартовые наборы продуктов, которые они могли использовать как угодно: мука, вино, лук, специи и молоко. А вот остальные ингредиенты должны начинаться на ту букву, которую участники вытянули. На это задание выделили 2 часа.

Руслан решил удивить жюри голубем, жареными вёшенками и попкорном из гречневой крупы. Но участник впопыхах схватил не голубя, а перепёлку (!) и пожарил её. Поэтому Эктор этот ингредиент даже не пробовал. Зато попкорн и всё блюдо в целом было очень вкусным.

Лилия приготовила медальоны из свинины с бланшированной спаржей, гарниром из чечевицы и соусом на основе белого вина и паприки. Блюдо невероятно удивило Эктора своей презентабельностью и вкусовыми качествами.

Руслан был на грани вылета из проекта — ведь, собственно, несмотря на вкусовые качества блюда, с заданием не справился. Но Эктор решил, что вкус блюда важнее и оставил Руслана Яковлева в проекте.

Битву чёрных покинул Владислав Давыденко из Киева.

Фото: СТБ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/odessanewsua