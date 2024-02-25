В новому складі телешоу «МастерШеф» два одеських кулінари

Команда телевізійного шоу «МастерШеф» набрала нову двадцятку кулінарів-аматорів з різних міст України.

Про їхні пригоди щосуботи розповідає телеканал СТБ.

Цей сезон дійсно буде особливим. По-перше, він 13-ий. Сезон людей, які не бояться мріяти в цей непростий час, не бояться число 13, не бояться ризикувати. Сезон на максимумі: максимум сил, смаку, кулінарних ідей.

В двадцятку кращих пройшли двоє представників одеського регіону — Олександра Чувакіна з Ізмаїлу та Альона Московченко з Одеси.

Альоні 34 роки. Вона домогосподарка, має двох дітей. Чоловік Альони на фронті, доброволець. До війни одеситка мала свій бізнес доставки напівфабрикатів. Для Альони це вже 5-й кастинг на проєкті.

Олександрі 32 роки. Вона нутриціолог, тобто спеціаліст в галузі правильного харчування. Саша має свою торгову марку, яка розробляє та доставляє продукти правильного харчування. Також відкрила свій магазин напоїв та фабрикатів, які не містять глютен. Почала цим займатись на 7-у місяці вагітності. Згодом пішла навчатись на харчові технології, щоб робити правильні технологічні карти.

В цьому 13-му за рахунком сезону, суддями є добре знайомі обличчя — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Судді в телепрограмі 24 лютого оголосили нові правила гри.

Вперше за всі сезони проєкту переможець випробування отримує право проходити в наступний випуск автоматично. Раніше капітан команди-аутсайдерів одягав чорний фартух, а капітан команди-переможців не отримував гідної нагороди за перемогу. Аби це виправити, цього сезону з’явився імунітет.

«Це ваш стимул ставати капітанами. Адже імунітет дає гарантоване право залишитися в проєкті, незалежно від результатів у наступному конкурсі тижня», — зауважили судді.

«Ми хочемо, аби з самого старту ви знали, на що здатні ваші суперники та колеги. Ба більше, вам буквально доведеться оцінювати роботу співкомандників в процесі готовки. Це одна з важливих умов кулінарії — чи вмієте ви об’єктивно і неупереджено оцінювати своїх робітників. Тих, хто на вашу думку, не справлятиметься із задачами, ви виганятимете в кінець павільйону. І таким чином сформується четверта команда», — повідомила суддівська трійка.

На жаль, Олександрі не повезло цього дня. За результатами випробування, яке стосувалось найважливішої теми ресторанного бізнесу — інвестицій, Олександра отримала чорний фартух.

Таким чином Саша попала на битву чорних. «Головна і єдина умова конкурсу звучить так: готувати страву можна тільки на поверхні, яку триматимуть ваші суперники», — повідомили судді про умови.

Олександра Чувакіна допустилася помилок, які не дали їй можливості зняти чорний фартух. Тож проєкт «МастерШеф»-13 залишила саме вона.

Таким чином, з двох одеських представників далі пішла лише Альона Московченко. То ж, вболіваємо за неї! Наступна битва — 2 березня.

Одесса News повідомляла про участь у попередніх випусках телепроєкту одеської учасниці Анни Скачко.

Фото: СТБ, Олександра Чувакіна/Instagram

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