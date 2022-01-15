Билык показала спальню в одесской квартире, где она получает минуты хорошего секса

Украинская певица Ирина Билык впервые показала поклонникам свою квартиру в Одессе и провела экскурсию по ней.

Видео с квартирой звезды показали на телеканале СТБ в проекте «Мой секрет».

Звезда отметила, что квартира маленькая, но очень удобная. Она украшена в светлых тонах, немного в морском стиле. Об этом свидетельствует деревянный макет корабля в гостиной певицы.

Билык отметила, что везде в номерах есть её фотопортреты и детей. В одной из комнат есть великолепный вид на Чёрное море (у яхт-клуба в Совиньоне, — ред.) У окна даже телескоп установлен, чтобы лучше рассмотреть голубую даль.

В скромных хоромах певицы есть невероятный балкон, выходящий на море. «Здесь я очень люблю загорать в купальнике», — призналась Билык.

В телепрограмме Билык также показала и спальню с большой «звёздной кроватью», стильными подвесными светильниками, кондиционером, телевизором.

«Здесь бывают лучшие минуты каждого человека. Минуты любви, минуты хорошего секса, минуты отдыха», — поделилась артистка.



Одесса News сообщала о скандале, связанном с посещением Ириной Билык Москвы.

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