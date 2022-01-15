На улице Паустовского в Одессе грузовик сбил насмерть женщину

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего вечером 14 января в Суворовском районе Одессы.

По сообщению Отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области, около 7 часов вечера на улице Паустовского перед перекрёстком с проспектом Добровольского грузовой автомобиль наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги.

«От полученных травм потерпевшая, личность которой устанавливается, погибла», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что сведения об аварии следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, водителя проверят на состояние опьянения, назначат автотехническую, транспортно-трасологическую и судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщала Одесса News, 11 января одесским спасателям пришлось извлекать фрагменты тела водителя легкового автомобиля «Skoda», погибшего в результате столкновения с грузовым автомобилем «Renault Magnum» на трассе Одесса-Николаев.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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