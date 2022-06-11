В Одессе торговали фальсифицированными лекарствами, задержаны подозреваемые

В Одессе правоохранители привлекают к ответственности владелицу сети аптек и её персонал за торговлю фальсифицированными лекарствами и наркосодержащими препаратами без рецептов.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что 66-летняя уроженка России организовала на территории Одессы работу учреждений здравоохранения, в которых торговала незарегистрированными на территории Украины лекарственными средствами из Беларуси и Российской Федерации и безрецептурно осуществляла отпуск кодеиносодержащих лекарственных средств.

«Некоторые учреждения осуществляли свою деятельность без лицензии на розничную торговлю лекарствами. К преступной деятельности женщина привлекла работающих в данных аптеках фармацевтов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прекратили незаконный бизнес сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью Нацполиции совместно с работниками Службы безопасности Украины.

В квартирах фигурантов, аптечных заведениях и складском помещении правоохранители под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры провели санкционированные Киевским районным судом города Одессы обыски с привлечением следователей Следственного управления ГУНП в Одесской области и бойцов спецподразделений Альфа и ТОР.

«Были изъяты наркосодержащие препараты, незарегистрированные на территории Украины лекарственные средства, другие лекарства, которые находились для реализации в сети аптек, и денежные средства, полученные от незаконного бизнеса», — говорится в сообщении.

В общей сложности изъято препаратов на сумму 2 800 000 гривен. Изъятое было направлено на экспертное исследование.

Решается вопрос об объявлении правонарушителям подозрения по ч.1 ст.320 (Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч.2 ст.321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного Кодекса Украины.

Подозреваемым грозит наказание лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет и с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области уволен с работы дежурный врач одной из больниц, требовавший от раненых военных самим покупать себе лекарства.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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