Украина вернула из российского плена ещё 45 человек

Украина вернула 45 находившихся в плену защитников «Азовстали».

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и три защитницы «Азововстали». Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах», – отметил Ермак.

По его словам, среди освобождённых 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя на «Азовстали».

«Также есть наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобождён из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на «Азовстали» и сегодня возвращается домой», – добавил руководитель Офиса Президента.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что освободили также участника уже легендарной «вертолётной» миссии ГУР МО по эвакуации раненых из «Азовстали». Эвакуационный вертолёт, в котором он находился, был сбит, но воин сумел выжить. Тяжело раненному, ему угрожали так называемым «судом». Теперь военнослужащий пройдёт курс лечения и реабилитации.

Отмечается, что многие из военнослужащих имеют ранения и серьёзные проблемы со здоровьем. В Украине им предоставят всю необходимую помощь, они пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и денежное обеспечение.

Ермак подчеркнул, что украинцы – наша самая большая ценность. «Продолжаем выполнение задачи Президента Владимира Зеленского «освободить всех наших людей», – заявил Ермак.

Для справки. С начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из российского плена 2005 человек.

Как сообщала Одесса News, Украина 5 мая вернула тела ещё 80 погибших украинских военнослужащих.

Фото: Андрей Ермак

Видео: СБУ