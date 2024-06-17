Во время т.н. СВО в Украине Россия потеряла 527 390 своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 17 июня 2024 годов ориентировочно составили около 527 390 (+1080 за последние сутки) человек.

Об этом утром 17 июня сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 7958 танков (+2), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15287 (+18 за последние сутки), артиллерийских систем – 13927 (+14), РСЗО – 1104, средств ПВО ‒ 853, самолётов – 359, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 11167 (+8), крылатых ракет ‒ 2296, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 18991 (+24), специальной техники ‒ 2337 (+12).

Одесса News информировала, что 12 июня 2024 года киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с побратимами из сил обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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