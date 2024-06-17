Секретарь СНБО: «Мы не можем исключать применение РФ ядерного оружия в Украине»

Лидер страны-оккупанта РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия будет терпеть поражение в Украине.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью The Times, опубликованном 16 июня, пишет издание ГОРДОН.

«Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения», – сказал он.

Даже если страна-агрессор применит тактическое ядерное оружие, это будет вооружение малой мощности, считает секретарь СНБО.

Как отметил Литвиненко, вряд ли Путин использует стратегическое ядерное вооружение, которое почти наверняка спровоцировало бы Третью мировую войну, поскольку «он хочет жить».

При этом Литвиненко убеждён, что Путин не применит ядерное оружие, пока его армия имеет преимущество в этой войне.

Секретарь СНБО также выразил мнение, что поражение россиян на поле боя в Украине не приведёт к автоматическому применению ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить российское население, что такое поражение на самом деле является «победой».

Одесса News информировала, что РФ может применить ядерное оружие, если будут угрожать её суверенитету, о чём заявил 5 июня 2024 года на встрече с представителями международных информагентств Владимир Путин.

В сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил: «Путин вряд ли решится использовать ядерное оружие, но мир должен не дать ему это сделать, даже если бы он этого захотел».

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