Зеленский: «Я не верю, что мир позволит Путину применить ядерное оружие»

Путин вряд ли решится использовать ядерное оружие, но мир должен не дать ему это сделать, даже если бы он этого захотел.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телевизионной службе немецкого издания Bild, пишет Укринформ.

«Я не верю, что он будет использовать. …Я не верю, что мир позволит применить ядерное оружие, …что ему общество это позволит», — сказал украинский лидер, но признал, что рисков исключать совсем нельзя, никто не может посмотреть в голову этого человека, а Путин точно будет продолжать угрожать применением ядерного оружия.

«Нужно снять розовые очки», — призвал Зеленский, отметив, что все последние шаги Путина подтверждают, что «он не хочет дипломатического решения». Нельзя удовлетворять капризы Путина и позволять себя шантажировать, нельзя идти на компромиссы по принципиальным вопросам, иначе Путин будут продолжать это делать, — сказал украинский Президент.

Украина, по его словам, будет готова сесть за стол переговоров с Путиным тогда, когда Россия уйдёт с её территории, пока же таких возможностей всё меньше. Сейчас с путинским режимом можно говорить исключительно с позиции силы.

Зеленский не стал делать прогнозы относительно того, сколько ещё будет продолжаться война, но отметил, что есть много вещей, которые могут сократить её время. В частности, это зависит от Запада, от того, чтобы он оставался объединённым, и это зависит от России. Россия должна отказаться от собственной сегодняшней философии.

Завершение войны украинский Президент не связывает с изменением режима в РФ. Проблема, по словам Зеленского, «не в людях, а в философии режима: если они не изменят свою философию, неважно, кто будет после Путина». Россияне совсем не знают Украину, они её не понимают, исторические пути двух стран полностью разошлись, и это вина России, — добавил Зеленский.

Он отметил, что успехи украинской армии заставляют Путина проводить мобилизацию, но делает это он «очень робко», осторожно, и это свидетельствует, что в РФ есть проблема с кадровыми офицерами, что Путин видит, что его солдаты бегут. Зеленский добавил, что, по его мнению, Путин хочет мобилизовать более 300 тысяч, «он хочет миллионную армию, ….. он хочет утопить Украину в крови, но также в крови собственных солдат». И пожалел, что россияне до сих пор не видят, что их руководителю совершенно безразлично, сколько погибнет его соотечественников.

Как сообщала Одесса News, президент России Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ.

Фото: Giorgos Moutafis

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