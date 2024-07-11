Зеленский встретился в Вашингтоне с новым Премьер-министром Нидерландов

В рамках саммита НАТО в Вашингтоне прошла первая личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с недавно назначенным Премьер-министром Королевства Нидерланды Диком Схоофом.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства выразил надежду на динамичный и продуктивный диалог.

Лидеры осудили российский удар по больнице «Охматдет» и другим гражданским объектам Украины, обсудили важность усиления украинской ПВО к началу учебного года и отопительного сезона и другие оборонные нужды нашей страны, в частности, по оснащению дополнительных бригад.

Владимир Зеленский и Дик Схооф особо уделили внимание развитию оборонного сотрудничества между государствами.

В ходе встречи также обсудили необходимость перехода к долгосрочному планированию подготовки украинских пилотов.

Президент поблагодарил Нидерланды за незыблемость принципиальной позиции по поддержке Украины на её пути в ЕС и НАТО, а также отметил лидерство Королевства в коалиции истребителей.

Одесса News информировала, что 10 июля в рамках своего визита в США в Вашингтоне Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Великим Герцогством Люксембург.

Фото: сайт Президента Украины

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