Свитолина уступила в четвертьфинале Wimbledon

10 июля в четвертьфинале одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon одесситка Элина Свитолина проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.

Об этом сообщает сайт WTA.

Свитолина, которая в мировом рейтинге занимает 21-е место, не сумела взять у четвёртой ракетки мира ни одного сета.

Итоговый результат – 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной.

За своё нынешнее выступление в Лондоне одесситка заработала £375 тыс. призовых.

Элина Свитолина, комментируя своё неудачное выступление, сказала: «Да, сегодня было очень сложно. Я попробовала всё, что было в моих силах. Ничего особо не сработало. Моя соперница хорошо била по мячу. Думаю, что это также не дало мне возможности побороться за этот матч».

Как сообщала Одесса News, Wimbledon проходит в Лондоне с 1-го по 14 июля на травяных кортах. Призовой фонд женского турнира составляет £25 млн. Всего в основной сетке одиночного разряда женского теннисного турнира в Лондоне стартовали восемь украинок, в том числе 3 одесситки: Элина Свитолина, Екатерина Байндль, проигравшая в первом круге, и Даяна Ястремская, проигравшая в третьем круге турнира.

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