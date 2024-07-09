Одесская теннисистка Свитолина разобралась с китаянкой и вышла в 1/4 финала Wimbledon-24

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина 8 июля обыграла соперницу в двух сетах на турнире Теннис Grand Slam в Великобритании.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Отмечается, что в матче 1/8 финала Элина уверенно в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй (42 WTA).

«Свитолина подала 8 эйсов, допустила 1 двойную ошибку, отыграла все три брейк-поинта соперницы и сделала четыре брейка», — говорится в сообщении.

Общий итог поединка на Уимблдонском корте – 6:2, 6:1.

Свитолина вышла на этот матч с чёрной лентой в связи с трагедией во время ракетной атаки россиян Киевской детской больницы «Охматдет».

Элина Свитолина заплакала, комментируя свою победу над китаянкой: «Сегодня я показала хорошее выступление. Очень сложный день для украинцев. Поэтому было непросто сосредоточиться на матче. Утром было очень сложно читать новости. Я рада, что смогла сыграть сегодня и одержать победу. Спасибо за поддержку».

Одесса News информировала, что Элина Свитолина в третьем круге турнира Wimbledon в Великобритании в двух сетах обыграла десятую ракетку мира Онс Жабер (Тунис). Поединок завершился со счётом 1:6, 6:7 (4:7).

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