Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

8 июля Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с агрессией России.

Список отправленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ, пишет издание ГОРДОН.

В список уже отправленного вошли:

боеприпасы для танков Leopard 1;

зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями;

ракеты для ЗРК Patriot;

два радара TRML-4D;

9 тыс. боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;

55 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

200 мобильных глушителей дронов;

10 морских беспилотников;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;

четыре танка-разминировщика Wisent 1 с запчастями;

58 тыс. патронов калибра 40 мм;

93 тыс. дымовых гранат;

800 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с боеприпасами;

150 винтовок CR 308;

250 пулемётов MG5.

Кроме того, силы обороны Украины получили из Германии 39 терминалов спутниковой связи SatCom, 150 очков ночного видения, два пикапа и 10 транспортных средств повышенной защищённости, бикфордов шнур и детонаторы.

Одесса News информировала о предыдущем пакете военной помощи Германии Украине, о котором объявил министр обороны Германии Борис Писториус после своего визита в Одессу в июне 2024 года.

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