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Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

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8 июля Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с агрессией России.

Список отправленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ, пишет издание ГОРДОН.

В список уже отправленного вошли:

  • боеприпасы для танков Leopard 1;
  • зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями;
  • ракеты для ЗРК Patriot;
  • два радара TRML-4D;
  • 9 тыс. боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
  • 55 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
  • 200 мобильных глушителей дронов;
  • 10 морских беспилотников;
  • бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
  • четыре танка-разминировщика Wisent 1 с запчастями;
  • 58 тыс. патронов калибра 40 мм;
  • 93 тыс. дымовых гранат;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боеприпасами;
  • 150 винтовок CR 308;
  • 250 пулемётов MG5.

Кроме того, силы обороны Украины получили из Германии 39 терминалов спутниковой связи SatCom, 150 очков ночного видения, два пикапа и 10 транспортных средств повышенной защищённости, бикфордов шнур и детонаторы.

Одесса News информировала о предыдущем пакете военной помощи Германии Украине, о котором объявил министр обороны Германии Борис Писториус после своего визита в Одессу в июне 2024 года.

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