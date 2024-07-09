Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

8 июля Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с агрессией России.
Список отправленного оборудования опубликован на сайте правительства ФРГ, пишет издание ГОРДОН.
В список уже отправленного вошли:
- боеприпасы для танков Leopard 1;
- зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями;
- ракеты для ЗРК Patriot;
- два радара TRML-4D;
- 9 тыс. боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
- 55 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
- 200 мобильных глушителей дронов;
- 10 морских беспилотников;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
- четыре танка-разминировщика Wisent 1 с запчастями;
- 58 тыс. патронов калибра 40 мм;
- 93 тыс. дымовых гранат;
- 800 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боеприпасами;
- 150 винтовок CR 308;
- 250 пулемётов MG5.
Кроме того, силы обороны Украины получили из Германии 39 терминалов спутниковой связи SatCom, 150 очков ночного видения, два пикапа и 10 транспортных средств повышенной защищённости, бикфордов шнур и детонаторы.
Одесса News информировала о предыдущем пакете военной помощи Германии Украине, о котором объявил министр обороны Германии Борис Писториус после своего визита в Одессу в июне 2024 года.
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