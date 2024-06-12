Писториус сообщил о поставке ракет Patriot после посещения Одессы

Германия вместе с союзниками передаёт Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, рассказав о своём недавнем визите в Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, и объявив о выделении нового пакета военной помощи.

«И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я получаю удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot — одной сотни», — сказал Писториус.

По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.

Писториус также добавил, что за последние несколько дней в Украину уже были доставлены 32 управляемые ракеты. Ещё 68 ракет прибудут в последующие недели. Министр обороны Германии отметил, что посредством этих ракет украинские силы смогут защищать объекты инфраструктуры и жизни украинцев.

Писториус и находящийся с рабочим визитом в Германии Президент Украины Владимир Зеленский посетили 21 зенитно-ракетную группу в городе Заниц, на базе которой украинские защитники тренируются по работе на ЗРК Patriot, — информирует официальный сайт Президента Украины.

Глава государства осмотрел систему, которую Германия после завершения учёбы экипажа передаст Украине.

«Очень важный аспект, что вы сократили время по производству и тренировке на этих системах. Ибо сегодня это время измеряется жизнями наших людей. И то, что вы сократили дни, иногда недели, мы будем помнить десятилетиями», – подчеркнул он.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в новый пакет вошли, кроме ракет к системам Patriot, разведывательные и ударные дроны, стрелковое и снайперское оружие.

Одесса News информировала, что в ходе рабочего визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Фото: «Одесса»

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