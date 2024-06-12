Украина и Италия подписали Меморандум о послевоенном восстановлении Одессы

11 июня на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference – URC2024) в Берлине Украина и Италия подписали Меморандум о партнёрстве по послевоенному восстановлению Одессы и Одесской области.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, Меморандум, в частности, направлен на сотрудничество в отраслях градостроительства, цифровых технологий, энергетической и экологической безопасности, а также развития малых и средних предприятий, поддержки молодёжи, культуры и туризма.

Помощь будет оказываться в соответствии с национальными стратегиями, программами и процедурами Украины в координации с деятельностью Межведомственной координационной платформы доноров для Украины.

Со стороны Украины Меморандум подписал исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков, со стороны Итальянской Республики – заместитель Председателя Совета министров – Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни.

Подписание Меморандума состоялось при участии председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера и Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Одесса News информировала, что мэр Одессы Геннадий Труханов, находящийся в Берлине в качестве участника Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2024) встретился с японскими партнёрами — командой города-побратима Йокогамы, а также представителями корпорации Sansei и World bank Group.

Фото: «Одесса»

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