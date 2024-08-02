Что известно о скандале вокруг денег на восстановление «Охматдета»

Благотворительный фонд «Охматдет» 31 июля сообщил, что выбрал исполнителем работ по восстановлению корпуса национальной больницы ООО «Строй-технолоджи».

Информация об этом появилась в Facebook.

Как впоследствии оказалось, победитель конкурса предложил цену, намного превышающую рыночную. Об этом говорится в опубликованном 1 августа расследовании издания «Наші гроші».

Проанализировав конкурсную документацию, журналисты выяснили, что из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 млн грн (без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вёл, никак не объясняя своё решение, отмечают «Наші гроші».

Кроме того, в перечне техники, аренду которой указала «Строй-технолоджи» (автокран КамАЗ, MAN с манипулятором и экскаватор JCB), не указан ни один агрегат, нужный для монтажа фасадов выше второго этажа. Фирма не предоставила никаких данных об оборудовании для монтажа плитки. Наибольшие затраты планируются при ремонте фасадных композитных панелей и отделку внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих позиций в «Строй-технолоджи» стоит более 100 млн грн. При этом цена этих работ, по сравнению с другими предложениями тендера, завышена вдвое, утверждают журналисты.

Никакого объяснения причин игнорирования более дешёвых предложений «Охматдет» не предоставил, говорится в расследовании. При этом Благотворительный фонд акцентировал внимание, что «проведённый конкурсный отбор не является тендером в понимании закона Украины «О публичных закупках», а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами».

По данным сервиса YouControl, ООО «Строй-технолоджи» было зарегистрировано в марте 2016 года. Размер его уставного капитала составляет 5 тыс. грн. Место регистрации – Запорожье.

БФ «Охматдет» заявил, что «категорически отрицает все обвинения». В опубликованном в Facebook заявлении фонда говорится, что процедура была открытой, а предложение «Строй-технолоджи» одобрено под руководством независимых юристов. Там пообещали опубликовать полный отчёт о тендере и анонсировали брифинг с участим министра здравоохранения Виктора Ляшко, руководства фонда и выигравшего подрядчика.

Сам Ляшко, комментируя публикацию, заявил, что решение о выборе подрядчика не окончательное.

«Договор ещё не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы. Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок», – написал он в Facebook.

Ляшко также обещал, что с момента подписания договора на восстановление больницы «ежедневно будет обнародоваться публичный отчёт, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные их усилиями деньги».

А деньги немалые: платформа United24 и monobank объявили сбор средств для «Охматдета» и за несколько дней бизнес и частные лица собрали 300 млн грн, что втрое больше начальной целевой суммы. 9 июля Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн на первоочередные работы по восстановлению детской больницы. В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении дополнительных 300 млн грн, а 17 июля министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью газете Rheinische Post заявила, что ФРГ предоставит 10 млн евро на «Охматдет».

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