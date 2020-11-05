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На острове Змеиный построят глобальную систему связи для безопасности мореходства

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Государственное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» объявило тендер на строительство глобальной морской системы связи для обеспечения безопасности мореплавания.

Соответствующее тендерное объявление обнародовано в системе публичных закупок Prozorro.

Отмечается, что Базовая станция «Змеиный» Береговой радиостанции морского района А1 Глобальной морской системы связи во время бедствия и для обеспечения безопасности мореходства должна быть возведена в селе Белое на острове Змеиный до 31 декабря 2022 года.

Стоимость работ составляет 68,265 млн гривен.

Аукцион должен состояться уже 19 ноября.

Для справки. Змеиный — остров в Чёрном море, который принадлежит Украине и определяет её территориальные воды.

Как сообщала Одесса News, вертолётчики Госпогранслужбы впервые за 12 лет в июле 2020 года для восстановления утраченных навыков и способностей для полётов над территориальным морем совершили пролёт по маршруту Одесса — Территориальное море Украины — о. Змеиный — Вилково — Одесса.

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