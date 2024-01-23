Экс-руководитель одесского медучреждения переплатил на госзакупках 500 тысяч гривен

В растрате почти полумиллиона гривен на закупке медматериалов подозревают руководителя коммунального медучреждения Одесского облсовета.

По сообщению Одесской областной прокуратуры, исполняющий обязанности руководителя медучреждения в марте 2022 года, без проведения тендера, заключил соглашение с поставщиком о закупке медицинских материалов, предназначенных для контроля и предотвращения кровотечения при оказании неотложной медицинской помощи по цене более чем вдвое выше рыночной.

Отмечается, что переплата на закупки составила около 500 тысяч гривен.

Решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Одесская областная прокуратура в апелляционном порядке добилась признания недействительным договора купли-продажи, заключённого между Нижнеднестровским национальным природным парком и физическим лицом.

Фото иллюстративное

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