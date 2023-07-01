Инспектор Одесской таможни установил свои тарифы на оформление гуманитарки

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни по факту вымогательства и получения 1200 долларов США неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствием установлено, что обвиняемый требовал от представителя Благотворительного фонда взятку за влияние на своего коллегу – служащего другого таможенного поста по поводу не создания сотрудниками таможни искусственных препятствий при таможенном оформлении гуманитарной помощи для украинских защитников.

«Свои «услуги» он оценил от 500 до 700 долларов США за каждый автомобиль с грузом. При этом представитель Фонда должен был заранее сообщать его о времени проезда и перечне груза», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что правоохранители задержали таможенника сразу после получения второй части неправомерных средств.

По ходатайству прокурора обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Служба безопасности ликвидировала Одесской облгосадминистрации масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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