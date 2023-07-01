Только на пляжах «Ланжерон» и 16-й станции Б.Фонтана в Одессе морская вода в норме

Санитарно-эпидемиологическими службами Одессы и Одесской области осуществляется ежедневный контроль за состоянием морской и питьевой воды в регионе.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

По состоянию на 1 июля, согласно данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) отобранные 29 июня пробы морской воды на пляжах «Ланжерон» и 16-й станции Большого Фонтана по показателям состава и свойств соответствуют нормам.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» в отобранных пробах питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» питьевая вода отвечает нормам.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 30 июня по результатам лабораторных исследований было установлено, что на пляжах «Аркадия», «Лузановка», 10-я станция Большого Фонтана морская вода не отвечает гигиеническим требованиям.

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