В суд отправлено обвинение работнику одного из одесских судов за «слив» информации

Помощника судьи одного из районных судов Одессы будут судить за «слив» информации об обысках.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении этого «помощника» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами и сбыта информации с ограниченным доступом, — информирует ведомство.

Следствием установлено, что помощник судьи требовал у работника одного из предприятий деньги за информацию по полученным ходатайствам о проведении обысков по адресам деятельности его предприятия. За отслеживание внесения в суд ходатайств мужчина должен был предоставлять 100 долларов США еженедельно, а в случае реальной подачи документов – 500 долларов США.

«За эти деньги работник суда обещал предоставить полную информацию о внесённых ходатайствах», — говорится в собщении прокуратуры.

Помощник судьи был задержан в феврале 2023 года сразу после получения 500 долларов США взятки.

В настоящее время обвиняемый по ходатайству прокуратуры отстранён от занимаемой должности.

Фото: Одесская облпрокуратура

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