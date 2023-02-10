Помощник одесского судьи подрабатывал сливом информации о проведении обысков

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачён помощник судьи одного из районных судов Одессы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами государственных и местных органов власти.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Как установило следствие, помощник судьи требовал у работника одного из предприятий 500 долларов США взятки за предоставление информации о возможном получении ходатайств о проведении обысков по адресам деятельности предприятия, где он трудоустроен.

Так, согласно требованиям работника суда, за отслеживание внесения в суд указанных ходатайств мужчина должен был предоставлять 100 долларов США еженедельно, а в случае реального представления таких документов – 500 долларов США.

За эти средства помощник судьи обещал предоставить полную информацию о внесённых ходатайствах и их копии.

Более того, подозреваемый утверждал, что он безоговорочно может повлиять на соответствующих должностных лиц, чтобы обеспечить отказ в удовлетворении этих ходатайств, но за отдельную плату.

Помощник судьи был задержан сразу после получения неправомерных средств.

Задержанному сообщено о подозрении и по ходатайству прокуратуры он отстранён от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц одного из управлений Одесского регионального филиала АО «Укрзализныця» по факту получения неправомерной выгоды.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod