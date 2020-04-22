Одесские прокуроры подозревают директора нацпарка в блокировании реки

Директора национального парка в Одесской области подозревают в блокировании водных транспортных коммуникаций, что повлекло смерть и травмирование людей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Одесской области, прокуроры сообщили «о подозрении директору в блокировании транспортных коммуникаций путём устройства препятствий, и нарушение нормальной работы транспорта на реке Глубокий Турунчук (ч.3 ст.279 УК Украины)».

Отмечается, что по версии следствия, чиновник незаконно установил на водной поверхности реки трос, который ограничивал движение водного транспорта.

Вследствие таких противоправных действий в ноябре прошлого года двое мужчин, осуществляя объезд на катере, из-за незаконно установленного препятствия столкнулись с другим катером. От полученных повреждений один человек погиб, а другой получил тяжёлые травмы.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он отстранён от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Белгород-Днестровского отдела полиции.

Кстати. На реке Глубокий Турунчук находится Нижнеднестровский национальный природный парк, который возглавлял Сергей Кротов.