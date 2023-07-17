Одесские правоохранители пресекли контрабанду наркотиков

В одном из пунктов пропуска Бессарабии правоохранители пресекли контрабанду наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурорами сообщено о подозрении по факту покушения на контрабанду наркотических средств и психотропов гражданину Республики Молдова, который пытался вывезти из Украины «зелёным коридором» наркотики, утаив их от таможенного контроля.

«Правоохранители задержали контрабандиста на контрольном пункте «Виноградовка-Вулканешты». Во время таможенного досмотра в автомобиле иностранца под обшивкой двери обнаружили 9 пакетов с 1,2 кг каннабиса и 1 кг амфитамина», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года Генеральный прокурор Андрей Костин в Одессе провёл совещание с руководителями прокуратур и правоохранительных органов южного региона, обратив их внимание на одно из приоритетных направлений работы — борьбе с контрабандой наркотиков.

Фото: Одесская облпрокуратура

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