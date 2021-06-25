Пять человек в Одессе получили подозрение в распространении срамных фото и детского порно

Одесская областная прокуратура сообщила о о подозрении 5 членам организованной преступной группы в незаконном распространении изображений, кино- и видеопродукции порнографического характера, в частности, детской порнографии, через сеть Интернет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с февраля 2020 года сообщники создали интернет-сайты с загруженными на них видеозаписями и изображениями порнографического характера и детской порнографии, подыскивали предложения владельцев других интернет-ресурсов, которые не были осведомлены о преступной деятельности группы и которые для увеличения количества посещения своих сайтов предлагали размещение рекламы своего Интернет-ресурса.

Отмечается, что члены группы размещали на своих сайтах соответствующие компьютерные программные коды, с помощью которых каждый посетитель сайта, при загрузке для просмотра того или иного мультимедийного файла с изображением порнографического характера или детской порнографии, автоматически переводился на сайт заказчика рекламы.

Так, за каждую пересылку с сайтов, созданных членами преступной группировки, на сайты заказчиков рекламы, организатор незаконного «бизнеса» получал соответствующую плату, что накапливалась в виде электронных средств, в дальнейшем обналичивал и распределял между членами созданной и руководимой им преступной группировки.

Также с целью беспрепятственного ведения «бизнеса» и за счёт средств, полученных от систематического распространения порнографии, сообщники наладили каналы незаконного доступа к продукции порнографического характера и детской порнографии, а также дальнейшего её распространения.

Прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ.

Как сообщала Одесса News, Украина входит в тройку мировых лидеров по производству детской порнографии.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Видео: Нацполиция в Одесской области

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