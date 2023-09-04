Прокуратура начала расследование вражеской дроновой атаки Одесской области

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — массированного дронового удара по Одесской области, которое произошло ночью 3 сентября.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, враг атаковал объекты гражданской промышленной инфраструктуры Подунавья.

«Предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131 два человека получили ранения, они госпитализированы в больницу. Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, документирующими очередное военное преступление России», — говорится в сообщении.

По информации председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, дроновые попадания были в припортовую инфраструктуру, а пострадавшими — гражданские сотрудники порта.

Всего Одесская область ночью 3 сентября подверглась атаке 25 дронов, 22 из которых были сбиты силами ПВО.

Как сообщала Одесса News, Измаильской окружной прокуратурой проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — атаке беспилотниками гражданской инфраструктуры в Одесской области ночью 23 августа.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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