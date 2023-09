Песня воскресенья на Одесса News: Тина Кароль, «One Nation Under Love»

Песня украинской певицы Тины Кароль One Nation Under Love, музыку к которой написала обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми» и «Эмми», американский композитор Дайан Уоррен, выдвинули на «Грэмми», в том числе в номинации «Лучшая песня для социальных перемен».

Об этом Тина Кароль рассказала каналу «1+1 Україна».

«Эта песня как Social Change’s Song уже утверждена, представлена ​​на разные номинации. Увидим! Даже наш симфонический оркестр также записался под сиренами и подан на «Грэмми». А далее увидим, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю», – призналась артистка.

По словам Тины Кароль, идея записать эту песню возникла у неё в самом начале полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, но ей понадобилось время, чтобы воплотить её в жизнь.

Певица рассказала, что когда встретилась с американским композитором, той понравилась её энергия.

«Когда мы с ней встретились, она увидела этот огонь, что я уцепилась, она говорит: «Мне нравится твоя энергия». Она необыкновенная, она реально поддерживает Украину. Дайан сказала: «У меня есть песня для тебя, я очень рада, что именно ты исполнишь её. Попробуй», – отметила Тина Кароль.

Композитор Дайан Уоррен сотрудничала с американскими певицами Уитни Хьюстон, Тиной Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гагой и другими.

Тина Кароль презентовала песню One Nation Under Love 24 августа, в День Независимости Украины.

В июне 2023 года певица сообщила, что стала членом жюри американской музыкальной премии «Грэмми».

Английская версия

What’s going on how’d we get here

How did it go so wrong, oh

What do we do to save us from this mess

That we got into

We’re not enemies why we got to be

We’re not all that different

When will you and I

Cross the great divide

When can we be can we be, can we be

One nation under love, under love, under

Love set us free, let us be

One nation under love, under love, under

Love, love, love

Under love, love, love

Under

Where do we go to erase the hate

Let love overflow, woah!

When will we see

If it hurts you it hurts me

We’re not enemies, we don’t got to be

We’re not all that different

When will you and I

Cross the great divide!

When can we be can we be, can we be

One nation under love, under love, under

Love set us free, let us be

One nation under love, under love, under

Love, love, love

Under love, love, love

Under

Less taking more giving

Less walls more bridges

Less blindness more seeing

Less hurt more healing

We got to find a way

When, when, when

Got to find a way

When can we be can we be, can we be

One nation under love, under love, under

Love set us free, let us be

One nation under love, under love, under

When can we be can we be, can we be

One nation under love, under love, under

Love set us free, let us be

One nation under love, under love, under

Love, love, love

Under love, love, love

Under

Love, love, love

Under love, love

Перевод на украинский язык:

Що відбувається

Як ми сюди потрапили

Як це пішло так не так, о

Що ми робимо

Щоб врятувати нас від цього безладу

У що ми потрапили

Ми не вороги

Чому ми маємо бути

Ми не такі вже й різні

Коли ти і я

Перетнути великий вододіл

When can we be can we be, can we be

Один народ під любов’ю, під любов’ю, під

Любов звільнила нас, дозволь нам бути

Один народ під любов’ю, під любов’ю, під

Любов, любов, любов, під любов, любов, любов

Куди ми йдемо

Щоб стерти ненависть

Нехай любов переповнюється

Коли побачимо

Якщо тобі боляче, то мені боляче

Ми не вороги

Ми не повинні бути

Ми не такі вже й різні

Коли ти і я

Перетнути великий вододіл

When can we be can we be, can we be

Один народ під любов’ю, під любов’ю, під

Любов звільнила нас, дозволь нам бути

Один народ під любов’ю, під любов’ю, під

Любов, любов, любов, під любов, любов, любов

Менше брати, більше віддавати

Менше стін, більше мостів

Менше сліпоти, більше бачення

Менше боляче, більше зцілення

Ми повинні знайти спосіб

Коли, коли, коли.

Украинская версия:

Попіл і дим

Кожен хоче миру

Кожен хоче змін

Воля в кулак

На вустах пісок

Щось пішло не так

В скронях бʼється пульс

Дощ іде із куль

Обрані й молоді віддають життя

Разом до кінця!

Непереможна надія!

Одна мрія

Одне серцебиття

І одна доля!

Я відчуваю обійми

Такі сильні

Одне серцебиття

І одна доля

Одна доля

Одна воля!

Де не піду

Бачу я ненависть

І біду

Пліч — о — пліч ми

Коли боляче тобі

Боляче мені

В скронях бʼється пульс

Дощ іде із куль

Обрані й молоді віддають життя

Разом до кінця!

Непереможна надія!

Одна мрія

Одне серцебиття

І одна доля!

Я відчуваю обійми

Такі сильні

Одне серцебиття

І одна доля!

Одна доля

Одна воля!

Не схиляти голів!

Залишатися мужнім!

Залишатися поряд

Перед вітром потужним

Міцно тримаємо стрій!

Міцно тримаємо стрій!

Непереможна надія!

Одна мрія

Одне серцебиття

І одна доля!

Я відчуваю обійми

Такі сильні

Одне серцебиття

І одна доля!

Непереможна надія!

Одна мрія

Одне серцебиття

І одна доля!

Я відчуваю обійми

Такі сильні

Одне серцебиття

І одна доля!

Одна воля!

Одна доля

Одна воля!

Одна доля

Одне серцебиття

І одна доля!

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Дякую» в исполнении Оли Поляковой.

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy