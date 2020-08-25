В Одессе завершился музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS

Завершился VI Международный музыкальный фестиваль ODESSA CLASSICS.

Как отмечается на официальном сайте города, организаторам, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в рамках фестиваля удалось провести 12 концертов звёзд европейской классической сцены, Всеукраинский конкурс молодых пианистов имени Серафимы Могилевской, экспозицию художника Юрия Егорова и лекторий по истории классики.

Меры безопасности, рекомендованные Министерством охраны здоровья Украины (50-процентная наполняемость залов, масочный режим, социальное дистанцирование и скрининг температуры), были соблюдены на всех мероприятиях ODESSA CLASSICS: от концертов в залах Оперного театра и филармонии до опен-эйра на Потёмкинской лестнице, от репетиционных классов школы Столярского до главного зала конкурса им. Серафимы Могилевской.

Самым ярким событием фестиваля стал опен-эйр концерт на Потёмкинской лестнице. Для его проведения команда ODESSA CLASSICS (на один вечер) отметила красными крестами ступени, чтобы помочь зрителям соблюдать безопасную дистанцию.

В этот вечер выступал Национальный академический симфонический оркестр Украины. В программе — Моцарт, Бортнянский, Березовский, Лысенко, Скорик, Рахманинов.



Гостей и участников фестиваля приветствовал председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

Фото: «Одесса», Пушкинская