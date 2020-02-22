Одесситы и гости города в ожидании большого праздника радости и смеха

27 марта в Одессе стартует X Международный фестиваль клоунов и мимов.

До 1 апреля включительно в Одессе будут выступать лучшие комики со всего мира.

В 2020-м году зрителей, гостей и участников фестиваля ждут шесть незабываемых дней веселья, радости и смеха в театре «Дом клоунов» (и не только). Будут представлены и сольные спектакли лауреатов Комедиады, и конкурсные «Клоун-марафоны», и Гала-шоу, и традиционное торжественное открытие фестиваля на красной клоунской дорожке, пресс-конференции, мастер-классы, уличные и детские шоу, и, конечно же, грандиозный первоапрельский парад!

Фестиваль задуман как ежегодный конкурс лучших клоунов и театров клоунады мира и, по традиции, включает выступления специальных гостей-хэдлайнеров.

В рамках «Комедиады» зрители и авторитетное жюри выберут лучших артистов и коллективы. Именно гости будут решать, кому из участников достанется приз зрительских симпатий и звание «Симпач высшей категории». Обладателей остальных 4-х наград, а также специальных призов, определит профессиональное международное жюри.

Номинации конкурсной программы «Комедиада-2020»:

— Гран-при

«Смехач высшей категории» — приз за лучшее актёрское мастерство

«Трюкач высшей категории» — приз за лучший трюк

«Дуркач высшей категории» — приз за лучший сценарий и режиссуру

«Симпач высшей категории» — приз зрительских симпатий

Уникальные призы специально для «Комедиады» принадлежат руке одесского скульптора, архитектора, дизайнера, художника, ювелира Михаила Ревы.

Добро пожаловать на “Комедиаду-2020”!

27 марта, 19.00 — Театр «Маски» в сюрреалистической комедии абсурда «Ночная симфония»

28 марта — Шоу уличного театра «Tall brothers» в Горсаду (время уточняется);

19.00 0 Моноспектакль народного артиста Украины Валерия Чигляева «Спектакль после спектакля»

29 марта, 12:00- Комедиада для детей (спектакль, время уточняется);

19.00 — Шоу в двух отделениях: «Formatix» и «Tall Brothers»

30 марта — Торжественное открытие. Красная дорожка;

14.00 — Клоунская лаборатория «Поделись опытом»: мастер-классы от лучших клоунов для участников фестиваля;

19.00 — Конкурс лучших клоунов мира. Программа А, в ходе которой жюри и зрители определяют обладателей фестивальных наград

31 марта, 12.00 — Клоунская лаборатория «Поделись опытом»: мастер-классы от лучших клоунов для участников фестиваля;

19.00 — Конкурс лучших клоунов мира. Программа Б.

1 апреля — «Парад клоунов» — участие конкурсантов и гостей фестиваля в клоунской кавалькаде по улицам города Одессы (время уточняется); Торжественное Гала-представление с награждением победителей «Комедиады» на Театральной площади города (время уточняется);

19.00 — «Гала-шоу» лучших клоунов мира в «Доме клоунов».