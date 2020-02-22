Одесситы и гости города в ожидании большого праздника радости и смеха

27 марта в Одессе стартует X Международный фестиваль клоунов и мимов.
До 1 апреля включительно в Одессе будут выступать лучшие комики со всего мира.
В 2020-м году зрителей, гостей и участников фестиваля ждут шесть незабываемых дней веселья, радости и смеха в театре «Дом клоунов» (и не только). Будут представлены и сольные спектакли лауреатов Комедиады, и конкурсные «Клоун-марафоны», и Гала-шоу, и традиционное торжественное открытие фестиваля на красной клоунской дорожке, пресс-конференции, мастер-классы, уличные и детские шоу, и, конечно же, грандиозный первоапрельский парад!
Фестиваль задуман как ежегодный конкурс лучших клоунов и театров клоунады мира и, по традиции, включает выступления специальных гостей-хэдлайнеров.
В рамках «Комедиады» зрители и авторитетное жюри выберут лучших артистов и коллективы. Именно гости будут решать, кому из участников достанется приз зрительских симпатий и звание «Симпач высшей категории». Обладателей остальных 4-х наград, а также специальных призов, определит профессиональное международное жюри.
Номинации конкурсной программы «Комедиада-2020»:
— Гран-при
- «Смехач высшей категории» — приз за лучшее актёрское мастерство
- «Трюкач высшей категории» — приз за лучший трюк
- «Дуркач высшей категории» — приз за лучший сценарий и режиссуру
- «Симпач высшей категории» — приз зрительских симпатий
Уникальные призы специально для «Комедиады» принадлежат руке одесского скульптора, архитектора, дизайнера, художника, ювелира Михаила Ревы.
Добро пожаловать на “Комедиаду-2020”!
27 марта, 19.00 — Театр «Маски» в сюрреалистической комедии абсурда «Ночная симфония»
28 марта — Шоу уличного театра «Tall brothers» в Горсаду (время уточняется);
19.00 0 Моноспектакль народного артиста Украины Валерия Чигляева «Спектакль после спектакля»
29 марта, 12:00- Комедиада для детей (спектакль, время уточняется);
19.00 — Шоу в двух отделениях: «Formatix» и «Tall Brothers»
30 марта — Торжественное открытие. Красная дорожка;
14.00 — Клоунская лаборатория «Поделись опытом»: мастер-классы от лучших клоунов для участников фестиваля;
19.00 — Конкурс лучших клоунов мира. Программа А, в ходе которой жюри и зрители определяют обладателей фестивальных наград
31 марта, 12.00 — Клоунская лаборатория «Поделись опытом»: мастер-классы от лучших клоунов для участников фестиваля;
19.00 — Конкурс лучших клоунов мира. Программа Б.
1 апреля — «Парад клоунов» — участие конкурсантов и гостей фестиваля в клоунской кавалькаде по улицам города Одессы (время уточняется); Торжественное Гала-представление с награждением победителей «Комедиады» на Театральной площади города (время уточняется);
19.00 — «Гала-шоу» лучших клоунов мира в «Доме клоунов».