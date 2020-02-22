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Джонни Депп представил новый фильм со своим участием на Берлинском кинофестивале

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56-летний актёр Джонни Депп, который сейчас предпочитает оставаться за кулисами светской жизни Голливуда, прибыл на 70-й Берлинский международный кинофестиваль.

Как сообщает jetsetter.ua, не посетив торжественную церемонию открытия, Джонни Депп присоединился к журналистам и коллег на пресс конференции фильма «Минамата», в которой он воплотил роль фотожурналиста Уильяма Смита.

Со съёмочной группой фильма

«Актер находился в хорошем настроении и даже пытался «съесть» микрофон», — пишет издание.

Драматическая работа режиссера Эндрю Левитаса снята по мотивам книги «Минамата» Айлин Миоко Смит (жены Уильяма), а главные роли в ленте исполнили Найи, Эйлин Миоко Смит, Юджин Смит и Джонни Депп.

Съёмки, как признались актёры, были нелёгкими, начались ровно год назад в феврале.

Как сообщала Одесса News, украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с известным писателем Стивеном Кингом на экранизацию его романа, по которому получил права на съёмку всего за 1 доллар.

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