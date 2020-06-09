Зелёный театр в Одессе приглашает в кино

13 июня в 21:30 в Зелёном театре Одессы фильм «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки — легендарный фильм для всей семьи.

Фильм снят по мотивам фэнтезийного романа британской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Сегодня «Ходячий замок» занимает 135 место в списке 250 самых рейтинговых фильмов по версии IMDb.

Вход для друзей Зелёного театра (купивших абонемент) — 1 гривна.

Количество мест на показе ограничено.

Размещение зрителей будет происходить в соответствии со всеми рекомендациями, предоставленными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Дистанция между стульями и шезлонгами составит 1,5 метра.

Администрация просит приходить в масках.