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Зелёный театр в Одессе приглашает в кино

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13 июня в 21:30 в Зелёном театре Одессы фильм «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки — легендарный фильм для всей семьи.

Фильм снят по мотивам фэнтезийного романа британской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Сегодня «Ходячий замок» занимает 135 место в списке 250 самых рейтинговых фильмов по версии IMDb.

Вход для друзей Зелёного театра (купивших абонемент) — 1 гривна.

Количество мест на показе ограничено.
Размещение зрителей будет происходить в соответствии со всеми рекомендациями, предоставленными органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Дистанция между стульями и шезлонгами составит 1,5 метра.

Администрация просит приходить в масках.

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