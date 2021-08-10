В ожидании кинофестиваля: на ОМКФ состоится показ фильмов Терри Гиллиама

В рамках 12-го Одесского международного кинофестиваля покажут программу «В честь Терри Гиллиама», в которую вошли 6 фильмов знаменитого британского режиссёра.

Об этом сообщает пресс-служба ОМКФ.

Отмечается, что будут демонстрироваться ленты «Смысл жизни по Монти Пайтон» (1983); «Бразилия! (1985); «Король-рыбак» (1991); «Двенадцать обезьян» (1995); «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» (1998); «Человек, который убил Дон Кихота» (2018).

Также состоится творческая встреча с самим режиссёром Терри Гиллиамом. Он родился в 1940 году в Миннесоте (США). Сначала работал аниматором и художником-карикатуристом. В 1967 году переехал в Британию, где присоединился к комик-группе «Монти Пайтон». После постепенного распада коллектива в начале 1980-х начал свою карьеру сценариста и режиссёра. С тех пор снял 12 полнометражных фильмов, которые были отмечены наградами ряда международных кинофестивалей.

Как сообщала Одесса News, эпическое фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» станет фильмом открытия внеконкурсной программы «Гала-Премьеры» 12-го Одесского международного кинофестиваля.

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