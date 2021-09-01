В Венеции открывается 78-й ежегодный Международный кинофестиваль

Сегодня, 1 сентября, на острове Лидо открывается 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль.

Как сообщает Укринформ, программу кинофестиваля можно изучить на сайте мероприятия.

Кинофестиваль продлится до 11 сентября, а откроет его новый фильм двукратного лауреата премии Оскар Педро Альмодовара «Параллельные матери», в котором снялась голливудская оскароносная звезда Пенелопа Крус.

Ведущей церемонии открытия будет итальянская актриса Серена Росси, а жюри возглавит южнокорейский режиссёр, лауреат Оскара и Каннского кинофестиваля Пон Чжун Хо ( «Паразиты», «Сквозь снег»).

В Основном конкурсе в этом году будет участвовать 21 фильм, среди которых новая работа украинского режиссёра Валентина Васяновича «Отражение», а также «Рука Бога» Паоло Соррентино, «Незнакомая дочка» Мэгги Джилленхол и другие.

На кинофестивале Украина будет представлена ещё двумя кинолентами — в программе «Горизонты» будут участвовать картина Олега Сенцова «Носорог» и словацко-чешско-украинская копродукция Петера Керекеша «Цензорка».

Как сообщала Одесса News, 14 августа 2021 года в Одесском национальном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония Открытия 12-го Международного кинофестиваля.

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